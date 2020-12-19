شجرة الحياة.. تمثال بمدريد للترحم علی الأطباء الذين ماتوا بسبب “كورونا”

اختار عمدة مدريد خوصي مويس مارتينيز، تخليد ذكری رحيل الأطباء والعاملين في القطاعات الطبية بسبب فيروس “كورونا”، من خلال تمثال تكريمي لجنود الصفوف الأولی، الذين ماتوا بسبب الجاٸحة.

وتم اختيار اسم “شجرة الحياة” للتمثال الجديد، بعد الانتهاء من تثبيته.

وحضر مراسيم إطلاق المبادرة، التي تكرس لثقافة الاعتراف، كل من ملك اسبانيا دون فيليب وعقيلته دونيا ليتيزيا، إلی جانب وزير الصحة سالفادور ايلا، عمدة مدريد ايزابيل دياس ايوسو، ومسٶولون عن قطاعات الفن والثقافة والرياضة والسياحة.

وتكلف بإنجاز تمثال “شجرة الحياة”، النحات خاومي بلينسا، الذي يرمي عمله إلی إبراز دور العاملين في القطاعات الطبية في مواجهة الفيروس.