طنجة.. المهرجان الدولي للشعر ينعقد في دورة 2020

تنعقد في مدينة طنجة فعاليات مهرجانها الدولي للشعر في نسخته الثامنة، دورة الشاعرة “مليكة العاصمي”، في الأيام 25 و26 و27 دجنبر الحالي.

وأعلنت جمعية المدينة للتنمية والثقافة دورة مهرجانها لهذه السنة، في ظل تأثير الجائحة، وقالت إنها تسعى بذلك، على الرغم من الظروف الحالية، إلى بعث الأمل، والتفاؤل.

وانطلقت، قبل مدة، مسابقة طنجة للأدباء الشباب، التي نظمت على هامش المهرجان، ويعلن عن الفائزين فيها في الأصناف التالية: الفصيح – والزجل – والأمازيغي – والحساني في الندوة الصحفية، التي تعقد، يوم السبت المقبل.

وتعقد دورة السنة الجارية من المهرجان الدولي للشعر تحت شعار: “من قصيدة الكوليرا… إلى زمن قصيدة الكورونا”.