شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجيز لقاح «مودرنا» للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

أصبح لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

وأعلنت الإدارة ترخيص استخدام لقاح مودرنا في وقت متأخر الجمعة بعدما أجازته لجنة الخبراء الخارجيين بالإدارة أمس الخميس.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.