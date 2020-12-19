إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح شركة "مودرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19الذي تنتجه شركة "مودرنا".

ولقاح شركة مودرنا هو ثاني لقاح يحصل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء، بعد السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركتي فايزر وبيونتك.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان في بيان "مع توفر لقاحين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من حالات دخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم".

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء بعدما صوتت لجنة من الخبراء الخارجيين بتأييد 20 وبدون معارضة، مع امتناع خبير واحد عن التصويت، لصالح استخدام اللقاح مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر يوم الخميس.

وكان مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية، التي تساعد في تنسيق حملة التلقيح، قد قالوا إنه بمجرد الموافقة على لقاح مودرنا، يمكن شحن 9ر5 مليون جرعة بحلول الأسبوع المقبل.

واتضح أن فعالية لقاح مودرنا تتجاوز 94 % في تجربة سريرية.​