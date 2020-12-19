ثقة في العلم.. نانسي بيلوسي تتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات صور

السبت 19 ديسمبر 2020

تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من إنتاج شركتي "فايزر/ بايونتيك".



وشاركت بيلوسي صورا لها أثناء تطعيمها باللقاح داخل مكتبها في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وغردت لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اليوم وبثقة في العلم وبتوجيه من مكتب الطبيب المعالج، تلقيت لقاح (كوفيد-19)".

وطلبت نانسي بيلوسي من الجمهور أثناء توزيع لقاح "كورونا" أن "يستمروا في ارتداء الكمامات الطبية وممارسة التباعد الاجتماعي والخطوات الأخرى المستندة إلى العلم لإنقاذ الأرواح والقضاء على الفيروس".

​يأتي ذلك بعدما تلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاح فيروس "كورونا" المستجد صباح اليوم الجمعة أمام الكاميرات.

يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج. وقال مسؤولون في المرحلة الانتقالية لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيحصلان أيضًا على اللقاح في مكان عام. من المرجح أن يتم تطعيم بايدن الأسبوع المقبل.