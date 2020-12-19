شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني بـ«مطاطي» في مواجهات مع الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
ونقل الشاب الذي أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل الفم، إلى مركز طبي في قرية سلواد، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت حالته بالمستقرة.
وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون، بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة «راس التين» التابعة لأراضي قرية كفر مالك.
وأطلق المستوطنون الرصاص الحيّ على مجموعة من المتظاهرين لدى اقترابهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهر، ثم هاجموهم بالكلاب البوليسة.
وعقب ذلك، اندلعت مواجهات عند مدخلي قريتي المغير وكفر مالك، وأطلق الاحتلال خلالها النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.
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