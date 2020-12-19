شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة في كربلاء ضد سلاح الميليشيات المتفلت والان نبدء بالتفاصيل

تظاهر المئات من المواطنين وسط كربلاء، أمس الجمعة، استنكارًا لاغتيال ناشط على يد ميليشيات تدين بالولاء لنظام إيران، مطالبين بحصر السلاح بيد الدولة.

وفيما أعلن متظاهرون في كربلاء إنهاء اعتصامهم بعد أكثر من 400 يوم من الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، انطلقت مسيرة للمتظاهرين في المحافظة من ساحة التربية وسط المدينة إلى مجسر الضريبة.

وبحسب «السومرية نيوز»، استنكر المتظاهرون اغتيال الناشط صلاح العراقي، وطالبوا بحصر السلاح بيد الدولة وانتقدوا وعود الحكومة بمحاسبة قتلة المحتجين والنشطاء.

وفي محافظة ذي قار عادت حركة الاحتجاجات، الجمعة، بشكل قوي بعد أيام من إنهاء الاعتصامات، وفُتحت الطرق في ساحة الحبوبي المقر الرئيس لتجمع المتظاهرين طوال الأشهر الماضية.

ووفقًا لـ«النبأ» العراقي، ذكر مصدر من داخل التظاهرات أن ساحة الحبوبي المقر الرئيس للتظاهرات في الناصرية شهدت انطلاق احتجاج للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف المصدر: إن المتظاهرين طالبوا القوات الأمنية بالوقوف مع المواطنين، والكشف عن المندسين بغية تنظيم التظاهرات وعدم خروجها عن مسارها السلمي.