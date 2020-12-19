شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقى اللقاح الاثنين.. و«موديرنا» يدخل الاستخدام الفوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، أمس الجمعة، إنه تمت الموافقة على لقاح مرض «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «موديرنا»، وسيتم شحنه وتوزيعه على الفور.

واجتمعت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء، لمناقشة لقاح موديرنا، أمس الأول الخميس، ودراسة اتخاذ قرار بشأن اللقاح المضاد. وقال ترامب في تغريدته «تمت الموافقة بالإجماع على لقاح موديرنا. سيبدأ التوزيع على الفور». وأوضح أن «أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص»، مضيفاً: «اللقاحات في طريقها». ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوماً من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظاً على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ذكرت مصادر أن مشكلات حدثت أثناء عملية إنتاج لقاحات «موديرنا» أجبرت الشركة على التخلي عن 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها. ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصدر في الشركة، أن الجرعات التي تم التخلص منها قبل وضعها في قواريرها الزجاجية الصغيرة هي جزء من 1,4 مليون جرعة. وأضافت أن ال 400 ألف جرعة ليست سوى قطرة في بحر الملايين ال 500 إلى 1 مليار جرعة تعتزم «موديرنا» إنتاجها خلال العام المقبل.

حصيلة قياسية بأمريكا

جاء ذلك، فيما أظهرت إحصاءات أن أكثر من 73.65 مليون أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و654 ألفاً و920. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وسجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 3200 شخص وإصابة حوالي 250 ألفاً آخرين خلال 24 ساعة. وهذه هي المرة الرابعة في غضون 10 أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة عتبة ال3000 حالة وفاة.

بايدن يتلقى اللقاح الأسبوع المقبل

وأعلنت متحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنّ أحد مساعديه المقرّبين أصيب بالفيروس ووضع نفسه في الحجر الصحي، مؤكّدة أنّه لم يخالط مؤخراً الرئيس المقبل للولايات المتّحدة. وقالت المتحدّثة كيت بيدينغفيلد إنّ سيدريك ريتشموند، الذي عيّنه بايدن مؤخّراً كبير مستشاري البيت الأبيض، خضع الأربعاء لاختبار سريع، وقد جاءت نتيجة هذا الفحص إيجابية. وأضافت أنّه خضع الخميس لفحص ثان أكّد إصابته بالفيروس.

وكان نائب الرئيس مايك بنس تلقى اللقاح المضاد الذي طورته شركتا فايزر/بايونتيك خلال بث تلفزيوني مباشر. وقال بنس «أنا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل» مضيفاً «لم أشعر بأي شيء». وأكد بنس الذي تطعّم برفقة زوجته، «نحن مجتمعون هنا هذا الصباح بهدف تعزيز الثقة» في هذا اللقاح. ومن المقرر أن يتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن اللقاح الأسبوع المقبل أيضاً خلال بثّ تلفزيوني مباشر.

وأبلغ وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار موظفيه الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة زوجته جنيفر بفيروس كورونا، لكنه قال إنه سيواصل العمل وسيتبع الإرشادات الخاصة بالعاملين الأساسيين. وقال في رسالة أرسلت نسخة منها عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز أمس الجمعة، إنه وأطفاله خضعوا للفحص وجاءت نتائجهم سلبية. وقال في الرسالة «بناء على توجيهات طبيبي وخبراء الصحة العامة لدينا... سأقوم بواجباتي مع الالتزام الصارم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للعاملين الأساسيين». وأضاف «خضعت للفحص كل يوم وسأخضع للفحص كل يوم حتى تنتهي فترة تعرضي (للمرض)». وأضافت الرسالة أن جنيفر تعاني أعراضاً خفيفة وتعزل نفسها في المنزل.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر ماتوفيتش على حسابه الرسمي في «فيسبوك» صورة تظهر نتيجة فحصه الإيجابية، وقدم اعتذاره إلى مواطني البلاد عن الأخطاء التي ارتكبها في تعامله مع الجائحة. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه غير مصاب بالفيروس، بعد أن اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، إثر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ألمانيا، قال مكتب رئيسة الحكومة إن المستشارة أنجيلا ميركل خضعت لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية.

حملة تطعيم إسبانية نهاية ديسمبر

وفي إسبانيا، أعلن وزير الصحة سالفادور إيلا، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح. من جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله ألا تضطر المملكة للدخول في إغلاق ثالث بعد عيد الميلاد، وألا تحذو حذو ويلز وإيرلندا الشمالية في فرض الإجراء لوقف الانتشار المتزايد لكورونا. وقال جونسون للصحفيين «من الواضح أننا نأمل بشدة أن نتمكن من تجنب أي شيء من هذا القبيل.. لكن الحقيقة هي أن معدلات الإصابة زادت بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية». وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن معدل انتشار حالات الإصابة ارتفع بشكل حاد وعاد إلى ما فوق 500 ألف إصابة في أحدث البيانات الأسبوعية، بعد انخفاضه في الأسابيع الثلاثة السابقة.(وكالات)