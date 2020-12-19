شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم سلطات جورجيا..وبايدن يرشح أمريكية أصلية لـ «الداخلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الجمعة، الجمهوريين مجدداً إلى القتال من أجل بقاء الحزب، مؤكداً أن الديمقراطيين ما كانوا ليتحملوا «سرقة فوزهم» في الانتخابات الرئاسية، مهاجماً سلطات جورجيا بسبب رفضها التدقيق في صحة توقيع الناخبين، فيما واصل الرئيس المنتخب جو بايدن تشكيل إدارته، واختار في سابقة تاريخية، نائبة من السكان الأصليين لمنصب وزير الداخلية، وأكد في الوقت نفسه، عدم قلقه بشأن الاتهامات القضائية الموجهة إلى ابنه هانتر.

خيبة أمل

وفي حسابه على موقع «تويتر» أبدى ترامب خيبة أمله من قرارات المحكمة العليا الأمريكية، بعد رفض العديد من الدعاوي القضائية لحملته، وكرر ادعاءات «التزوير» في انتخابات نيفادا.

وهاجم ترامب حكام ولاية جورجيا التي فاز فيها بايدن، مكرراً مطالبه بعقد جلسة خاصة لهيئتها التشريعية لبحث نتائج الانتخابات.

وقال: «لا يسمح وزير الخارجية وحاكم جورجيا، وكلاهما يطلق عليه اسم «الجمهوريين»، لمقاطعة فولتون بخوض عملية التحقق من صحة توقيع الناخبين. كما أنهما لا يسمحان ل«المراقبين» الجمهوريين بالتواجد والتحقق». وتابع: «جورجيا ما زالت لم تعقد جلسة خاصة. من السهل جداً القيام بذلك، لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه سيعطينا الولاية. يجب أن تعقد الآن».

دعوة إلى القتال

ودعا ترامب مجدداً حزبه الجمهوري، إلى القتال، مؤكداً أنهم فازوا بالانتخابات، كاتباً: «على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن يصبحوا أكثر صرامة، وإلا فلن يكون لديك حزب جمهوري بعد الآن. لقد فزنا في الانتخابات الرئاسية. قاتلوا من أجله».

وأكد الرئيس الجمهوري، أنه سيستخدم حق «الفيتو» ضد مشروع ميزانية الدفاع، الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الصين لن تكون سعيدة بذلك.

سابقة تاريخية

من جهته، واصل بايدن، استكمال إدارته الجديدة، ورشح عضوة مجلس النواب ديب هالاند المتحدرة من شعب «البويبلو» بنيو مكسيكو، لمنصب وزير الداخلية، في سابقة تاريخية، لتكون أول وزيرة من السكان الأصليين، وأول من يتولى الوزارة. وكانت هالاند المرشحة الأبرز للمنصب، الأمر الذي يمنحها قيادة وزارة توظف أكثر من 70 ألفاً في أنحاء أمريكا.

ورحب السكان الأصليون والعديد من الديمقراطيون بالفكرة؛ إذ كتب النائب عن ولاية أريزونا، راؤول جريجالفا، رسالة إلى الكونجرس، قائلاً: «حان الوقت لتقديم أمريكي أصلي صورة تاريخية كاملة في وزارة الداخلية».

اتهامات وتحقيقات

على صعيد آخر، أكد بايدن، أمس الأول الخميس، أنه غير قلق بشأن الاتهامات الموجهة إلى نجله هانتر، الذي يخضع للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين بشأن معاملاته الضريبية. وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية: «لدينا ثقة كبيرة في ابننا. لست قلقاً بشأن أي اتهامات وجهت إليه. أعتقد بأنها نوع من اللعب الخبيث». (وكالات)