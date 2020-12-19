العويس: ريادة الإمارات عالمياً في التعامل مع «كورونا» تعزز سجل إنجازاتنا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشار عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن ريادة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط والعالم في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد-19 حسب استبيان المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم، يؤكد نجاح الرؤية الاستشرافية لحكومة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، التي مكنت المنظومة الصحية من إثبات قدراتها وتبني نموذج فريد في إدارة أزمة كوفيد-19، وفي ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي. وتحقيق استجابة مبتكرة وسباقة وفق رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة بناء على أفضل الممارسات العالمية.

ولفت إلى أن صدارة الإمارات في هذا التقرير العالمي تعتبر إنجازاً متميزاً يعزز سجل الإنجازات التي حققتها الإمارات في إدارة وحوكمة مرحلة كوفيد-19 ويرسخ مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً ثقة الإمارات بقدرتها على التأقلم والتكيف السريع مع المتغيرات والجاهزية للنهوض والتعافي والخروج من تحدي كوفيد-19 بمكاسب عديدة تعزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، موجهاً تحية شكر لأبطال خط الدفاع الأول الذين شكّلوا نماذج رائدة في العطاء الإنساني من خلال دورهم وجهودهم في التصدي لكوفيد-19.

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