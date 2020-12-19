شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار النجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول القارئ (خ.ض): حاولت إنجاز عدد من المشروعات لأرفع مستوى معيشتي وأسرتي، لكنني في كل مرة كنت لا أجني إلا الفشل، فهل يعود الأمر إلى خلل في شخصيتي؟

صالح السويحي: المواقف الصعبة تجعلنا أقوى

يجيب عن السؤال صالح السويحي خبير التنمية البشرية بقوله: مما لاشك فيه، أننا جميعاً نبذل الجهود؛ لتحقيق النجاح في حياتنا العملية والشخصية، فكلٌ منّا له أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وهذه الأهداف تختلف بالطبع من شخص إلى آخر وفقاً لاهتماماته وميوله ومؤهلاته وطموحاته، ووفقاً لثقته في نفسه وفي إمكاناته، وهنا إليك بعض النصائح المفيدة لتحقيق النجاح:

- كن واثقاً في نفسك ومؤمناً بقدراتك؛ فالحقيقة أن الشخص العاجز هو من لا يؤمن بقدراته.

- اختر الأهداف المناسبة لك مركزاً على تحقيقها ولا تشتت نفسك بمحاولة محاكاة الآخرين.

- كن طموحاً، وجدد أهدافك باستمرار ليكون أمامك حافز كبير في مسيرتك إلى النجاح.

- أحب ما تعمل؛ فحبك عملك يجعلك تستمتع بأدائه بكفاءة عالية، ونجاحك سوف يفتح لك آفاق الإبداع والابتكار في عملك.

- كن متحمساً دائماً لتطوير مهاراتك، وجدد رغبتك في معرفة المزيد عن أفضل الممارسات في مجال عملك.

- كن صبوراً ومثابراً، ولا تتوقف بعد الفشل، فالفشل ما هو إلا خطوة نحو النجاح.

تذكر أن كلاً منا لديه أوقات صعود وأوقات هبوط، وأن المواقف الصعبة في الحياة تجعلنا أقوى.