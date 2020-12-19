إصابة شابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شابين بجروح متفرقة، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "يوسف. ش.ر" 30 عاما، مصاب بجرح قطعي غائر في الرقبة، و"محمد . أ . ح" 20 عاما، جرح قطعي في اليد، إثر مشاجرة نشبت بشارع بورسعيد.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهما الصحية، وحرر محضر بالواقعة.

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