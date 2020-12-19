إصابة زوجة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مكتب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة إصابة زوجة الحاكم هنري ماكماستر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن السيدة ماكماستر خضعت لاختبارات روتينية بعد ظهر أمس الخميس وجاءت النتائج صباح الجمعة إيجابية..وقال البيان "إنها لا تعاني من أي أعراض في هذا الوقت".مضيفا أنه تم إجراء اختبار لزوجها الحاكم هنري ماكماستر وكانت نتائجه سلبية.

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