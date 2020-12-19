السودانيون يحتفلون اليوم بالذكرى الثانية للثورة

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في ظل إجراءات أمنية مكثفة، ودعوات لتوخي الاحتياطات الصحية في ظل جائحة كورونا، يحتفل السودانيون اليوم الذي أعلن عطلة رسمية بالذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر التي أطاحت نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بعد 30 عاماً من الحكم.

وترأس الفريق أول الطريفي إدريس وزير الداخلية اجتماعاً أمس، لتأمين مسيرات وحراك اليوم، بحضور وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، والنائب العام تاج السر الحبر، ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر ومدير قوات الشرطة وأعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم.

ووفق بيان صادر عن الاجتماع، أكد المجتمعون حق التظاهر السلمي، ومشروعية المواكب والمسيرات، بمقتضى نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مهما كانت الظروف، وشدد الاجتماع على تفادي الأخطاء التي وقعت في تظاهرات سلمية سابقة.

وأكد وزير الداخلية استعداد قوات الشرطة لتأمين الحراك السلمي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع كافة مظاهر الانفلات، وتمكين المشاركين من التعبير السلمي عن مواقفهم.

وطالب إدريس الإعلام بالقيام بدوره في تقديم رسائل إيجابية تعزز القيم الوطنية وتدعو للسلمية والتعاطي المتحضر مع القضايا الوطنية مع كفالة الحريات وفقاً للقانون. فيما وجه النائب العام السوداني بتكليف قوة من المباحث والشرطة للانتشار داخل التجمعات، ورصد أي خطر أو انفلات يهدد السلامة العامة، وشدد على منع استخدام العنف أو الرصاص، أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية.