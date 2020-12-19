مبادرة أممية توفر ملياري جرعة من لقاح كورونا

سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

وفرت مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لمشاركة لقاحات كورونا بشكل عادل بين الدول الفقيرة والغنية ما يقرب من ملياري جرعة، حسبما أعلن شركاء في المشروع أمس.

وسيتم تقديم ما لا يقل عن 1.3 مليار من هذه الجرعات إلى 92 دولة نامية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والعديد من صناديق الصحة العالمية التي تدعم ما يسمى بمشروع «كوفاكس». وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «لدى ورود أخبار اليوم، أصبح الضوء في نهاية النفق أكثر سطوعاً قليلاً». ويخطط مشروع «كوفاكس» إلى إيصال الشحنات الأولى من اللقاحات للدول الفقيرة في الربع الأول من العام المقبل، بهدف حماية العاملين بالمجال الطبي والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية أولاً.

ويهدف شركاء مشروع «كوفاكس» إلى استهداف 20% من السكان في البلدان المشاركة بحلول نهاية العام مع توفر جرعات إضافية في الأشهر التالية. وتعادل هذه الحصة متوسط حجم المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، عن تخصيص 103.2 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا في 4 دول أفريقية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن بنين وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبريا وسيراليون وهي جميعاً شركاء قدامى للاتحاد الأوروبي ستتمكن بهذه الأموال من زيادة الدعم الصحي لمواطنيها وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم في عام 2021 فضلاً عن تقديم الدعم لقطاع أعمالها خلال هذه الفترة الصعبة.

وفي هذا الصدد قالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية «يوتا أوروبيلين»: «إن جهودنا للتصدي لفيروس كورونا تتلخص في تقديم الدعم العاجل للدول الشريكة في جهودها لمواجهة التأثير الصحي والاجتماعي الاقتصادي المترتب على الأزمة».

وفي سياق آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى توزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال جوتيريس أمس، في برلين في كلمة ألقاها في البرلمان الألماني «بوندستاج»: «من المهم الآن النظر إلى اللقاحات على أنها منفعة عامة عالمية، يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة في كل مكان وللجميع، اللقاح ملك للشعب».

وأعرب جوتيريس عن تقديره العميق لمؤسسي شركة «بيونتيك» الألمانية للأدوية الحيوية على مساهمتهما في تطوير لقاح.

وقال جوتيريس إنه «يجب أيضاً التصدي لفيروس التضليل»، وأضاف: «في جميع أنحاء العالم نرى الشعبوية تتجاهل العلم وتضلل الناس، المعلومات المضللة والخرافات ونظريات المؤامرة الجامحة في انتشار»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل على «بناء الثقة في التطعيم على أساس العلم والحقائق».