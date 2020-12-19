بايدن يدعم نجله ويشكر ترامب

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن ثقته الكاملة في ابنه هانتر، الذي يهاجمه «الجمهوريون»، بشكل متكرر، بعدما كُشف الأسبوع الماضي أنه يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بوضعه الضريبي. فيما أكد أنه «يشكر ترامب على تحريك مسألة اللقاح ضد كورونا».

وخلال حملة إعادة انتخابه، أطلق الرئيس دونالد ترامب اتهامات متكررة بحق هانتر، وقال: إن عائلة بايدن «فاسدة»، و«مشروع إجرامي».

وقال بايدن، وهو جالس إلى جانب زوجته جيل خلال مقابلة على شبكة «سي بي إس»: «لدينا ثقة كبيرة في ابننا».

ودأب ترامب وحلفاؤه على مهاجمة هانتر بانتظام بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين.

وبين عامي 2014 و2019، عندما كان والده نائباً للرئيس، كان هانتر عضواً في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية «بوريسما». واتهم ترامب الرئيس المنتخب بالسعي لإقالة المدعي العام الأوكراني الأعلى لحماية «بوريسما» وابنه من تحقيق فساد.

واعترف هانتر، البالغ 50 عاماً، بأنه أظهر «قلة حكمة» في بعض تعاملاته التجارية، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وسأل مقدّم البرنامج على «سي بي إس» بايدن عما إذا كان هناك أي شيء يمكنه أن يشكر ترامب «بصدق» على إنجازه خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. وأجاب بايدن: «هناك بعض الأمور، كان تحريك مسألة اللقاح إيجابياً».