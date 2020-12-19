رسميا فوز الأستاذ طاهر موافق بمنصب نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء

أعلن قبل قليل، عن انتخاب المحامي الطاهر موافق، نقيبا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، خلفا للنقيب حسن بيراوين. وتمكن موافق من حسم السباق لصالحه بعدما نال ثقة 1627 صوتا، من أصل 3041 حضروا الانتخابات المهنية. ويعد النقيب الجديد لهيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، أحد الأسماء المجربة في مهنة المحاماة والذي شغل عضوية مجلس الهيئة في ولايات سابقة.

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