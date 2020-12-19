شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مبادرة الشخصيات العامة تهدف للتصدى لحملات التشويه الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة فريدة الشوباشى، إنها شاهدت شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما أخرجها عن شعورها، فتواصلت مع الكاتب أحمد رفعت وتحدثا عن إطلاق مبادرة لـ"الشخصيات العامة"، للتصدى لحملات التشويه الإخوانية.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "حصاد الأسبوع"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العديد من الشخصيات انضموا للمبادرة من بينهم المخرج محمد فاضل والإعلامى نشأت الديهى، مؤكدة أن الشعب المصرى لم يعودوا يثقوا في الجماعة الإرهابية.

وتابعت فريدة الشوباشى: "اللى خلانى أفقد الثقة في مواقع التواصل الاجتماعى أنى بلاقى حاجات خاصة بى غير صحيحة"، موضحة أن أهمية المبادرات تكمن في تثقيف الشباب وتعريفهم بدقة المعلومات.

وأشارت فريدة الشوباشى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يعترفون بإنسانية المرأة لكى يكسروا المجتمع المصرى.