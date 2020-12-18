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فتاة الوشم “خديجة” تغادر السجن ببني ملال.. المحكمة تدينها بسنتين حبسا وتدينها بالسرقة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

علم “اليوم 24″، أن الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم”، قد غادرت السجن المحلي في بني ملال، أمس الخميس، بعدما كانت متابعة في قضية تتعلق بالسرقة.

وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في بني ملال ” ابتدائيا، وحضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، والحكم ببراءتهم منها، ومؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم دون اعتبار عنصر السلاح، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى” .

وكانت الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم” قد تم إيداعها السجن المحلي في بني ملال، في ماي الماضي، في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية في منطقة أولاد عياد، إقليم الفقيه بن صالح.

مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، كانت قد أوقفت خديجة المعروفة بفتاة الوشم، بتاريخ 13 ماي الماضي، بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية، وأنه جرى تقديمها، الخميس 14 ماي الماضي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف في بني ملال في حالة سراح قبل قرار متابعتها في حالة اعتقال.

ولاتزال المحكمة ذاتها لم تبت في القضية المعروفة بـ“فتاة الوشم”، التي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

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