دراسة: 33,5 في المائة من المهاجرين المغاربة الحاليين لهم مستوى تعليمي عال

أفادت المنوبية السامية للتخطيط، في بحث قدمته اليوم الجمعة حول الهجرة الدولية خلال 2018-2019، أن ثلث المهاجرين المغاربة الحاليين (33,5 في المائة) لهم مستوى تعليمي عال، من بينهم 24,4 تمكنوا من استكمال مسار تعليمهم العالي.

وأوضحت في هذا البحث، الذي قدمت نتائجه اليوم خلال لقاء نظم عن بعد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أن نسبة المهاجرين الذين لهم مستوى تعليمي ثانوي تأهيلي بلغ 17,4 في المائة، بينما وصلت نسبة المهاجرين ذوي مستوى تعليمي إعدادي إلى 16,3 في المائة، والمستوى الابتدائي 16,9 في المائة.

أما المهاجرون الذين لا يتوفرون على أي متسوى تعليمي، فيشكلون، حسب البحث ذاته، 10,2 في المائة، مسجلا أنه، عموما، يبقى مستوى تعليم المهاجرين الحاليين أعلى من معدل المستوى التعليمي للسكان بالمغرب.

ونقلت المندوبية السامية للتخطيط أن مجالات تخصص النساء والرجال تختلف، مبرزة أن المجال المتصل بالتجارة والتدبير يعد المجال الأكثر هيمنة لدى النساء، إضافة إلى اللغات والصحة، وبالمقابل فإن غالبية الرجال متخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة والرياضيات والإحصائيات وعلوم الفيزياء.

ومن جهة ثانية، أظهر البحث أن74,1 في المائة من المهاجرين الحاليين نالوا ديبلوماتهم بالمغرب، في حين أن 25,8 في المائة حصلوا على دبلوماتهم بالخارج، موضحا أن فرنسا تتصدر قائمة البلدان التي حصل فيها المهاجرون المغاربة الحاليين على دبلوماتهم بنسبة 14,9 في المائة، متبوعة بكندا بـ 2,4 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2,2 في المائة، وألمانيا بـ 1,8 في المائة، ومعتبرا أن هذه الأرقام تبين البلدان الأكثر استقطابا للمهاجرين المغاربة في مجال التكوين، كما تظهر الحجم الذي بلغته ظاهرة هجرة الأدمغة.

وفي سياق آخر، كشفت المندوبية أن مهاجرين مغربيين اثنين من بين ثلاثة (64 في المائة) يمارسون نشاطا مهنيا في بلد الاستقبال، وتصل حصة الرجال منهم إلى 76 في المائة، وهي تضاعف حصة النساء النشيطات في المهجر (38,2 في المائة).

وأكدت في هذا البحث، الذي يأتي في إطار برنامج التعاون الإحصائي MEDSTAT الذي وضع من أجل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أن هذه النسب تختلف حسب السن، وتنتقل من 37,9 في المائة لدى الشباب ما بين 15 و29 سنة إلى 79,6 في المائة لدى الفئة العمرية 40-49 سنة، منوهة إلى وجود نسبة مهمة لدى البالغين 60 سنة فما فوق(44,2 في المائة) ممن ما يزالون يمارسون نشاطا مهنيا معينا.