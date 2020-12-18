شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني: مواجهة الكوارث على أسس علميـة والان نبدء بالتفاصيل

نوه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بالمكانة التي يجدها رجل الأمن انطلاقاً من أهمية الخدمة التي يقدمها وإنسانية الرسالة التي يحملها, والتي يلمسها المواطن في كل مكان وزمان على ثرى وطنه الطاهر.

وقال، بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام: "يسرني بهذه المناسبة ونيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني أن أتقدم ببالغ الشكر والعرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من دعم واهتمام برجال الأمن، هذه الفئة من أبناء الوطن المخلصين، تقديراً لإنجازاتهم وعرفاناً بمجهودهم واعتزازاً بدورهم في حماية المجتمع وثناءً على عزائمهم التي ما لانت يوماً ليبقى الوطن حراً أبياً مصوناً من كل ما يعكّر الصفو ويعيق المسيرة وليهنأ المواطن بأجواء الأمن والراحة والسكينة آمناً على نفسه وماله وعرضه مطمئناً على أبنائه وأسرته, موقناً بأن هناك من يشاطره هذه المسؤولية بل ويضع كل إمكانياته لتحقيق هذه الغاية النبيلة".

وأعرب الفريق العمرو عن الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ما يقوم به من جهود متواصلة مبنية على خطط استراتيجية باستخدام التقنية لمواكبة التطوير الأمني، ودعم مسيرة العمل في المملكة والوطن العربي، لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها.

وبين أنه سعياً من الدفاع المدني في تحقيق الاستراتيجية العربية للحمايـة المدنيـة، فقد تم تنظيم أعمال الوقاية من الكوارث ومواجهتها على أسس علميـة, وتطوير أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية للنهوض بمهامها على أفضل وجه، وتنمية الوعي لدى المـواطنين للوقاية من الكوارث والإسهام في مواجهتها، وتعزيز التعـاون بين الدول العربية، ومع دول العالم الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية في مجال الحمايـة المدنية، مؤكداً أنه ما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا فضل الله أولاً ثم الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بالقطاع بما يكفل للمواطنين حياة كريمة مستقرة آمنة، وللوطن نمواً شاملاً في كافة مناحي الحياة.