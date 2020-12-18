شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطعم رواد الفضاء.. وهولندا تحظر الألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن روسيا بدأت تطعيم رواد الفضاء والعاملين في (ستار سيتي) وهي البلدة المغلقة القريبة من موسكو التي تستضيف برنامج الفضاء الروسي.

ووزعت روسيا لقاحها (سبوتنيك في) على الأطباء والمسعفين والعاملين في قطاع الصحة في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري وتم تطعيم أكثر من 200 ألف شخص بالفعل.

وقالت روسيا إنه تم اليوم الجمعة تطعيم رائدي الفضاء نيكولاي شوب وأوليج أرتيمييف، وهو أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية سابقا، بالجرعة الأولى من جرعتين من اللقاح (سبوتنيك في).

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إنه سيحصل على التطعيم عندما يكون ذلك ممكنا.

على جانب آخر، تحاول السلطات الهولندية دفع المواطنين لتسليم ألعابهم النارية، والألعاب الأخرى المسببة للضوضاء، خلال أعياد الميلاد، وإلا سيتعرضون لغرامة. وجاء في أحد التحذيرات على الموقع الالكتروني لمدينة أمستردام "ألعاب نارية بالمنزل؟ احضرها ولا تخاطر بالتعرض لغرامة".

وحظرت هولندا حيازة وشراء ألعاب نارية واستخدامها اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري.

والألعاب النارية أمر شائع للغاية في هولندا، لكن السلطات تتخوف من أن تكون القفزة السنوية في حالات الإصابة جراء هذه الألعاب، كبيرة للغاية بالنسبة لنظام صحي هو بالفعل يتعرض لضغوط شديدة جراء جائحة فيروس كورونا.

كما تحاول لاهاي وروتردام وأوترخت السيطرة على الألعاب النارية بالمدينة، وفقا لوكالة أنباء "أيه إن بي".