شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 60 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وكان هناك 264 وفاة جديدة بالمستشفيات مقارنة مع 258 أمس الخميس كما تم تسجيل 346 وفاة على مدى ثلاثة أيام في دور المسنين.
وسجلت فرنسا أيضا 15674 إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 18254 إصابة أمس الخميس.
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