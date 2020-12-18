انتشال جثة رجل من اسفل جسر الصرافية

افاد مصدر امني، الجمعة، بان قوة امنية انتشلت جثة رجل من اسفل جسر الصرافية. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "قوة امنية انتشلت جثة شاب من اسفل جسر الصرافية وسط بغداد". واضاف ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين ضمن منطقة الظهر".

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