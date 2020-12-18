شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني أوروبي: إيران أكثر أنظمة العالم قمعا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شبّه عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف، بوزير الخارجية الألماني النازي يواخيم فون ريبنتروب، وخاطب الدبلوماسيين الأوروبيين اليوم (الجمعة) بالقول: «تذكروا المرة القادمة عندما تقابلون ظريف وهو ريبنتروب مبتسم، أي نظام يمثل». وقال سيكورسكي وهو وزير الخارجية البولندي السابق: «لدي طلب حملني إياه دبلوماسيون من حكوماتنا وسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية: في المرة القادمة التي تقابلون فيها ظريف، تذكروا أي نظام يمثل».

وأضاف أن «إيران تدعي أنها جمهورية إسلامية، ولكن كما أوضح القرار، هي من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم». لذلك لدي سؤال موجه إلى الملالي في طهران: «لماذا تحتاجون إلى هذا الحد من القمع والتعذيب والقتل ضد شعبكم»؟.وتابع الدبلوماسي الأوروبي: «نظامكم إهانة لأي مسلم نزيه وإنسان ذي ضمير».

وخاطب سيكورسكي المسؤولين في إيران: لقد قدتم بلدكم إلى هذا الوضع حيث تقومون الآن بتوقيع اتفاقيات مع الصين لتسليم قطاع الطاقة والبنية التحتية. إنهم الصينيون لا يلومونكم على انتهاكات حقوق الإنسان، لكنني لست متأكدًا من أن الله سيكون راضيًا لأنكم أصبحتم أدوات بيد النظام الشيوعي. وأضاف: «على أية حال، إذا كنتم تريدون علاقات أفضل معنا وتخفيض العقوبات، أوقفوا هذا القمع فورا.. ما تفعلونه بشعبكم غير إنساني».