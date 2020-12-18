شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة دولية إلى الصين للتحقيق في أسباب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

صرح مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بزيارة فريق دولي إلى الصين، خلال الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بهدف التحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد، والمتسبب في متلازمة «كوفيد - 19».

وقال المسؤولون، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن ثلاثة أرباع حالات الإصابة بكورونا تسجل حالياً في الأمريكتين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة في ظل الموجة الثانية من الجائحة في الأيام الأخيرة.

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