شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محامى شمال القاهرة السابق: عدم تحديد أماكن اقتراع العموميات أمر عبثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أنه حتى الآن لم تعلن أماكن الاقتراع للجمعيات العمومية المقرر عقدها غدا السبت للنظر في دمج الفرعيات من عدمه في واقعة غير مسبوقة في تاريخ نقابة المحامين، مضيفا أن هناك أنباء ترددت عن تعمد إبعاد المقرات الانتخابية عن أماكن تواجد المحامين.

وأضاف محمد عثمان فى فيديو بثه عبر الصفحة الشخصية له على الفيس بوك، أن جمعية الانتخاب دائما ما تعقد فى غرف المحامين بمقرات النقابة، مشيرا إلى أنهم طالبوا بأن تكون الجمعيات العمومية في غرف المحامين أو إقامة سرادق بجوار المحاكم لتيسير الأمور على الأعضاء.

وتابع محمد عثمان: "ترددت أنباء عن أنه لا توجد هناك نية حقيقة لأن تكون هناك فرصة للمحامين أن تعبر عن ارادتها فيما يخص الجمعية العمومية، ما يحدث أمر عبثى غير مسبوق، واضح أن المطلوب أن تفتح صناديق الاقتراع في التاسعة صباحا وتغلق الخامسة مساء وتعلن النتيجة دون أى ضمانات أو أى شفافية، ما يحدث نوع من الهزل واستخفاف من المحامين لتعلن غدا نتيجة مزيفة مصطنعة، شيء شكلى رغم أنه قرار مجلس النقابة العامة للمحامين واللجنة المشرفة ستتحمل هذا الأمر".