حزب إرادة جيل: نرفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيسير مطر: القرار مسيس ويخدم أهداف التنظيمات الإرهابية وشعب مصر يرفض الوصاية

أعلن حزب إرادة جيل، رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى يمثل تدخل مرفوض فى شئون القضاء المصرى.

وأعلن تيسير مطر، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبى يحوى مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وأشار "مطر" إلى أنه بوصفه عضوا بمجلس الشيوخ فسوف يطالب بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا البيان والرد عليه.‏