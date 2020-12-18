محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وخلال الـ24 ساعة الماضية أمكن ضبط 9 قضايا فى مجال حماية الثروة الزراعية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية. وبلغت المضبوطات (18 طن أسمدة – 650 كيلو جرام مبيدات – 77 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.