محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أصدرت الأمانة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقريرًا بأهم إنجازات الأداء البرلماني.
وقال التقرير، إن المجلس عقد "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانونًا، و"308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابي للمجلس، بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الإحاطة "6008"، والأسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكّل المجلس خلال دور الانعقاد الأول، لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.
كما أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة الأخيرة 5 قرارات جمهورية، باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال، "18" مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على 890 قانونًا ومناقشة 6 آلاف طلب إحاطة.. ضمن حصاد برلمان 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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