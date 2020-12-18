"إلكتروني بشروط".. التعليم: التقديم لشغل وظائف مديري المدارس والتوجيه يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكدت الدكتورة نادية عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري المدارس والتوجيه الفني سنويًا، في الفترة المقبلة.

وأضافت عبدالله لـ"الخليج 365"، أنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا في شهر يوليو من كل عام، عبر رابط إلكتروني لكل مديرية، مؤكدة أن هذا القرار يوفر الجهد والتعب على المعلمين بدلًا من التقديم الورقي.

ولفتت إلى أنه هناك شروط حددها القانون للتقديم لكل وظيفة من الوظائف، الشاغرة في المديرية التابع لها، مؤكدة أنه لا يقل المتقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة على درجة معلم أول أ، ومعلم أ للتوجيه، وكبير معلمين للتوجيه العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مسابقة اختيار مديري المدارس خلال الأسبوع الماضي، وتسكين شاغلي الوظائف الجديدة الأيام المقبلة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، اختبارات لاختيار مديري المدارس سبتمبر الماضي.

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