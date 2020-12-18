روسيا وألمانيا يبحثان الإنتاج المُشترك للقاحات الروسية ضد كورونا

قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية إن المتخصصين الروس والألمان سيعقدون قريبا مفاوضات لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
اليوم" الإخبارية .
وناقش وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الألماني جينس شبان، مسألة تنظيم الإنتاج المشترك للقاحات ضد فيروس كورونا في أوروبا ، حسبما نقلت قناة "روسيا
وقال مصدر في الوزارة الروسية "تحدث ميخائيل موراشكو بالتفصيل، خلال الاتصال، عن فعالية اللقاحات الروسية، وأشار أيضا إلى وجود منصة خاصة على الإنترنت، تحتوي على جميع المعلومات حول الأفراد الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية المضادة لكوفيد".
بدوره، أعلن شبان عن الاستعداد للتعاون مع روسيا، في موضوع جذب الشركات الألمانية للإنتاج المشترك للقاحات الروسية.
وكانت شركة AstraZeneca قد وافقت في 11 ديسمبر، على اقتراح من مصممي اللقاح الروسي "Sputnik V" الجمع بين لقاحات الجانبين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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