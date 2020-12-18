النمسا تُعلن الإغلاق العام الثالث لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية مساء اليوم بدء الإغلاق العام الثالث فى البلاد فى الفترة من 26 ديسمبر الجاري الى 17 يناير المقبل من أجل السيطرة على الاصابات السريعة والوفيات المرتفعة بفيروس كورونا .



وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس فى مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة انه سيتم إغلاق كل شيء تقريبًا فى

الفترة المذكورة وهناك قيود خروج صارمة بهدف تقليل



وأضاف أن هؤلاء الذين لم يشاركوا فى فحوصات كورونا الجماعية يجب أن يلتزموا بحظر التجول طول اليوم وارتداء كمامة طبية عند الذهاب الى محلات بيع المنتجات الغذائية .



وأشار مستشار النمسا الى منع الخروج نهائيا فى احتفالات رأس السنة الميلادية . لافتا الى ان المدارس بالكامل ستتحول الى التعليم عن بعد فى الفترة بين 7 الى 17 يناير المقبل .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.