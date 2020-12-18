فرنسا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة جراء كورونا

سيف اليزيد - تجاوز مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في فرنسا عتبة 60 ألفاً.

وبلغ إجمالي الوفيات، منذ ظهور المرض في فرنسا، 60229 وفاة، بحسب أرقام السلطات الصحية الفرنسية التي نُشرت الجمعة.

وتخشى السلطات، منذ أيام عدة، استئناف الوباء تفشيه بشكل "مقلق"، قبل أيام من أعياد نهاية العام.

وقالت عالمة الأوبئة لدى السلطات الصحية الفرنسية صوفي فو، خلال مؤتمر صحفي "نحن نشهد فعلاً زيادة في انتقال الفيروس، وعودة لتفشي الوباء".

وأفادت السلطات، اليوم الجمعة، عن 15674 إصابة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 18254 إصابة جديدة في اليوم السابق.

لكنها أعربت عن قلقها حيال زيادة عدد الإصابات بعد فترة الأعياد، رغم فرض حظر تجوّل والدعوة الملحة إلى الحدّ من الاجتماعات العائلية.

وأشارت مديرة القسم العلمي في وكالة الصحة العامة إلى أن فرنسا التي كانت في الأصل "في مستوى مقلق في ما يخصّ عدد الإصابات والضغط على المستشفيات" تجد نفسها أمام "أسبوعين استثنائيين هما أسبوعا إجازات ولقاءات واجتماعات".