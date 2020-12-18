سيف اليزيد - سجلت بريطانيا 28507 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الجمعة، وذلك بالنسبة للأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أحصت المصالح الطبية في المملكة المتحدة في الفترة نفسها 489 وفاة، وفقاً لبيانات رسمية.

وتعيش العاصمة لندن وبعض مناطق إنجلترا إغلاقاً بسبب تفشي الفيروس.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 1,96 مليون حالة، اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 66 ألفاً و600.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا ما تزال مرتفعة في بريطانيا رغم الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.