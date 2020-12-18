ترامب يهدّد.. لن أغادر البيت الأبيض في يوم التنصيب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 16 دقيقة

مع اقتراب يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لا يزال الرئيس الحالي ترامب مصراً على نكرانه لخسارته في الانتخابات، حيث أخبر بعض مستشاريه أنه لن يغادر البيت الأبيض في يوم التنصيب، وفقا لشبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية الأميركية.

ووفقا لتقرير “سي إن إن”، الذي نشر يوم الأربعاء، فإن قلة يعتقدون أن ترامب سيمضي في تهديداته بالجلوس في البيت الأبيض. وقال أحد المستشارين للشبكة الإخبارية “إنه يعيش نوبة غضب شديدة. سيغادر، لكنه يظهر غضبه الشديد”.

وعلق موقع “بيزنس إنسايدر” (Business Insider) الذي نقل الخبر عن “سي إن إن” بأنه قد مر ما يقرب من 6 أسابيع منذ أن أصبح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن واضحا، ومع ذلك لم يعترف ترامب بخسارته حتى الآن.

ويضيف الموقع أن ترامب يواصل ترويج الادعاء بأن بايدن سرق الانتخابات باحتيال واسع النطاق على الناخبين، “وهي نظرية حتى المدعي العام المنتهية ولايته مؤخرا قال إنها غير مدعومة بالأدلة”.

ونقل تقرير “سي إن إن” عن مستشارين، أن ترامب بدأ يتقبل خسارته الشهر الماضي، لكنه غيّر رأيه بعد ذلك، ويبدو أنه يعتقد حقا أن الانتخابات سرقت منه.

وقال أحد مستشاريه للشبكة، “لقد تلقى الكثير من المعلومات المضللة لدرجة أنني أعتقد أنه يعتقد بالفعل أن الانتخابات سرقت منه”.

وقالت مصادر عدة تحدثت لـ”سي إن إن”، إن ترامب أوضح لموظفيه أنه لا يريد التحدث عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن. وقال أشخاص مقربون منه للشبكة إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أنه سيغادر.

وقد تواصل موقع “بيزنس إنسايدر” مع البيت الأبيض للتعليق على تقرير “سي إن إن”، لكنه لم يتلقَّ ردا فوريا يوم الخميس، كما رفض البيت الأبيض التعليق للشبكة.