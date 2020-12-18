قوات كردية في شمال سوريا
شن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا هجمات اليوم على قوات كردية قرب مدينة عين عيسى في شمال سوريا حيث تقوم قوات روسية وتركية بدوريات مشتركة على طريق سريع رئيسي.
وتقع عين عيسى، حيث اندلعت الاشتباكات أثناء الليل، على طول الطريق السريع إم 4 الذي يربط بين المدن السورية الرئيسية وتتم عادة عليه الدوريات الروسية التركية.
وقال مصدر بالمعارضة المسلحة في الجيش الوطني المدعوم من تركيا إن الفصيل استولى على بعض الأراضي الزراعية بعد شن هجوم على مشارف المدينة.
وأعلن قائد من قوات سوريا الديمقراطية لوسائل إعلام كردية محلية أن القصف أصاب أجزاء من المدينة والطريق السريع لكن قواته أحبطت الهجوم.
ويوجد في عين عيسى، شرقي نهر الفرات، مخيم كبير للنازحين حيث احتجزت قوات سوريا الديمقراطية عائلات مقاتلي الدولة الإسلامية، بمن فيهم الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات على طريق “M4” شمال سوريا بين مقاتلين مدعومين من تركيا وقوات كردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.