كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2647 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1079 حالة جديدة، منها 824 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 391 حالة، من بينها 96 حالة بسلا. وبجهة الشمال، سجلت 321 حالة، منها 149 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 228 حالة، منها 145 حالة بمراكش. وبجهة سوس ماسة، سجلت 159 حالة، و144 بجهة الشرق، ثم 72 بجهة بني ملال خنيفرة، و69 بجهة فاس مكناس، ثم 62 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 6َ1 بدرعة تافلالت، وبجهة بكلميم واد نون سجلت 48 حالة، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2647 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.