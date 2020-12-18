هزة أرضية في اربيل

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرق محافظة اربيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سحلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرق محافظة اربيل".
واضاف ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل"، مشيرة الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعت الهئية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
واضاف ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل"، مشيرة الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعت الهئية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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