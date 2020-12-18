شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المحامين" يعلن نتائج الجمعيات العمومية لفرعيات الإسكندرية والغربية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، إن الجمعيات العمومية الثلاث انعقدت في موعدها أمس الخميس، في الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، مضيفا أن جمعيتي الغربية والبحيرة لم يكتمل نصابهما القانوني، وأنه تم تحرير محضر من رؤساء اللجان العامة بذلك.

وأضاف مجدى سخى في بيان له، أن النصاب القانونى للجمعية العمومية التي انعقدت بمحكمتي شرق وغرب الإسكندرية، اكتمل وعقب إتمام الفرز وأعلنت النتائج أمام الحضور أمس، وكانت النتيجة الموافقة على القرار المطروح على الجمعية العمومية بإنشاء نقابة الإسكندرية التي تضم دائرتها محكمتي شرق وغرب الإسكندرية.

تنعقد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب رجائى عطية.