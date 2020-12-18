شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: «عبد الملك» رئيسا للوزراء و«مبارك» للخارجية والمقدشي للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس اليمني اليوم، قرارا جمهوريا، بتشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها. وشمل القرار، تعيين عبد الملك رئيسا للوزراء، وعوض بن مبارك وزيرا للخارجية ومحمد علي المقدشي وزيرا للدفاع.

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