النجف يعاقب النفط بثنائية في الدوري الممتاز

رياضة 2020-12-18 | 18:23 714 مشاهدة عاقب فريق النجف ضيفه النفط بتغلبه عليه 2-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب النجف الاولمبي اليوم الجمعة. واقيمت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. وسجل ثنائية غزلان البادية كل من شادي الحموي في الدقيقة 43 وعلي صلال في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بفوز ابناء المدرب حسن أحمد.



الفوز منح الغزلان 3 نقاط وضعته في المركز 11 برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز التاسع. الفوز منح الغزلان 3 نقاط وضعته في المركز 11 برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز التاسع. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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