منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف إجراءاتها العدوانية ضد المصالح الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا لوقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الاتحاد لن يحظى بالاستقرار ما لم يتوصل لعلاقات متوازنة مع تركيا.



وأضاف أن استمرار تركيا في نشر السفن والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط خلق مناخا سلبيا، وعرقل تقدم خطط إيجابية، مشيرا إلى أن سياسات أنقرة الخارجية لا تتفق مع الاتحاد الأوروبي.