الرئيس اليمني يعلن تشكيل حكومة "الكفاءات" برئاسة معين عبدالملك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.



وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن قرارا جمهوريا قضى بتشكيل حكومة الكفاءات برئاسة معين عبدالملك من 24 حقيبة وزارية وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية، في تأكيد لما انفردت به ”الخليج 365”، مساء أمس الخميس.

كما تم تعيين واعد باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة، سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار الجمهوري على تعيين سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن، وخالد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

وتم تعيين أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل، فيما تم تعيين محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

كما نص القرار الجمهوري على تعيين عبدالناصر الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، حسين الاغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل.

وتم تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

