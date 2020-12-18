بكين لواشنطن: نحتاج لاعتماد الحوار وليس العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن على أمريكا اختيار طريق الحوار مع الصين بدلا من انتهاج طريق العقوبات الأحادية "غير المقبول".

وحث وانغ الولايات المتحدة على الكف عن "ابتذال مفهوم الأمن القومي و"مواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية".



وقال وانغ في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية "نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات".

وأكدت واشنطن، الجمعة، أنها ستضيف عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شركة في صناعة أشباه الموصلات، إلى القائمة السوداء في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه الصين.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشنغ، إن الشهور المقبلة حاسمة في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

وأكد تشنغ، في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الصينية، أنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع أمريكا على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.

وتابع: "يجب أن نحافظ على تركيزنا وألا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، شابها التوتر عقب انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن وجه انتقادات لاذعة إلى بكين بعدم اتخاذها إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.

وفرضت الصين عقوبات على 11 أمريكيا، من بينهم أعضاء في الكونجرس من الحزب الجمهوري الإثنين الماضي، ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونج كونج وبيكن، بتهمة تقليص الحريات السياسية.