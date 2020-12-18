موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. يوم تاريخي لجوجل وهدية زووم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يوم تاريخي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل"، شهد 3 أخبار كبيرة كان بطلها في مختلف أنحاء العالم، تتضمن استحواذا، وغرامة، وملاحقة.

فاجأ تطبيق زووم نحو 300 مليون مستخدم قبل بداية عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة، بقرار رفع قيود المدة المحددة للاتصال.

قالت شركة هواوي، إنها ستفتح منشأة لتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول في فرنسا هي الأولى من نوعها خارج الصين.

يستعد تطبيق أنستقرام لنشر الصور والفيديوهات القصيرة التابع لفيسبوك، للإعلان عن خواص جديدة يكافح بها المعلومات المغلوطة عن كورونا.

أعلن موقع التغريدات القصيرة تويتر عن سياسات جديدة سيفرضها على توثيق أي حساب على منصته.

