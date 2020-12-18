محمد بن زايد يتقدم مستقبلي ملك ماليزيا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى الإمارات، الجمعة، السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في زيارة عمل تستغرق عدة أيام .
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
كما كان في الاستقبال الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من المسؤولين.
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