شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: صحتي جيدة وسأواصل إدارة شؤون البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف ماكرون أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية. وتابع في كلمة مباشرة على تويتر: «لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة». وأضاف أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة وإن كان بوتيرة أبطأ.
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