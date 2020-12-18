شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: صحتي جيدة وسأواصل إدارة شؤون البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ماكرون أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية. وتابع في كلمة مباشرة على تويتر: «لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة». وأضاف أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة وإن كان بوتيرة أبطأ.