شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن حيّـرت العلماء.. كشف غموض منشأة كورية شمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير جديد، إن منشأة كورية شمالية غامضة قرب بيونجيانج، ربما تنتج مكونات تستخدم في صناعة القنابل النووية، ليقدم أدلة توضح ما يجري داخل هذا الموقع الذي حير الخبراء والسياسيين.

ووردت أول إشارة إلى مجمع مباني «كانجسون» جنوب غربي بيونج يانج عام 2018، من قبل فريق محللين على أنه موقع محتمل لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، سراً، لاستخدامه في صنع قنابل نووية.

لكن التقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» قبل نشره، الجمعة، يوضح أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن المنشأة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم وليس القيام بعمليات التخصيب.

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