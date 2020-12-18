شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» ينهي معسكره الخارجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منتخب الإمارات الوطني للكرة الشاطئية معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في إطار استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وخاض «الأبيض» مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب المغربي، فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخبنا كل من علي محمد، أحمد ملاحي، هشام المنتصر، فيما خسر مباراته الودية الثانية 2-5 و سجل هدفي المنتخب هشام المنتصر.

وضمت قائمة منتخبنا في معسكر المغرب11 لاعباً هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي.

وقال بدر حارب مدير منتخب الشاطئية إن المعسكر يأتي في فترة مهمة بعد انقطاع طويل للنشاط، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي على الجانب البدني للاعبين في معسكر الرباط والمعسكر الذي سبقه في دبي وهو ما تحقق بشكل كبير.

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